Motorista morre após caminhão com bois tombar na BR-230

Grave acidente ocorreu na BR-230 (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Motorista morre após caminhão com bois tombar próximo a Brasil Novo, no Pará

Uma equipe da PRF se deslocou até o local para organizar o fluxo do trânsito e dar suporte

Um motorista morreu após grave acidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (17), no km 690 da BR-230, nas proximidades da cidade de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem conduzia um caminhão que transportava bois e tombou na rodovia. As informações são da Confirma Notícias.

O caminhoneiro veio do Piauí e estava com uma carga de cocos e laranjas quando não aguentou o cansaço

Caminhoneiro dorme ao volante e bate em casa na avenida Perimetral nesta segunda (17).

Acidente de trânsito mata 7 pessoas em Ouro Preto; 2 crianças estão entre as vítimas.

Uma equipe da PRF se deslocou até o local para organizar o fluxo do trânsito e dar suporte.

Nas redes sociais, circulam imagens que mostram o caminhão tombado e vários curiosos ao redor.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/10/2022/07:05:53 com informações do Portal O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...