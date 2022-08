Correios realiza leilão de 84 motocicletas no Pará. Veja!

Os interessados devem enviar as propostas até às 9h do dia de realização do certame. | Foto:Divulgação

Para participar, é necessário realizar um cadastro presencial em uma agência do Banco do Brasil

Os Correios realizarão, no dia 1º de setembro, em Belém, um leilão eletrônico para alienação de 84 motocicletas consideradas inservíveis às atividades da empresa. Os interessados devem enviar as propostas até às 9h do dia de realização do certame.

Para participar, é necessário realizar um cadastro presencial em uma agência do Banco do Brasil e encaminhar proposta pela plataforma Licitações-e. Ao concluir essa etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online. O edital com todas as informações está disponível na plataforma Licitações-e, pelo nº 943541.

Para fazer a consulta aos lotes, o interessado deve entrar no site www.licitacoes-e.com.br e colocar o número da licitação na barra de busca, localizada à direita. Após a confirmação pedida, o usuário é direcionado à uma página com todas as informações da licitação. Ao clicar no botão “Opções”, há a possibilidade de baixar o edital clicando em “Listar Documentos”, depois na aba “resultados por página” clicar em “Todos”; em seguida é só selecionar a linha do Edital e clicar em “Download”.

Visitas aos veículos podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16:30h, no Complexo Ananindeua (BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua/PA) ao lado do viaduto do Coqueiro. (Com informações do DOL).

