Operação Guardiões do Bioma destrói maquinas em Garimpos na região de Novo Progresso-PA

Composta pela Polícia Federal (PF), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Operação Guardiões do Bioma visa coibir práticas criminosas na Amazônia legal, em especial queimadas e incêndios.

Desta vez o alvo é garimpos na região da Pistinha entre o Rio Novo e Crepori no município de Itaituba(na região de Novo Progresso). Conforme a informação, dois helicópteros foram usados na operação que acontece dentro da Floresta Amazônica

Informação chegou até redação do Jornal Folha do Progresso, que nesta segunda-feira, 15 de agosto de 2022, uma ação do ICMBio destruiu maquinários usados para extrair ouro na região do rio marrom, pistinha e rio crepori. A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve até a base instalada em busca de informações em Novo Progresso, mas ninguém comentou sobre a operação, informações só em Brasília, disse um policial

Para chegar ao garimpo, são necessários horas de viagem pela estrada que passa dentro da Flona Jamanxim , o Garimpo “PISTINHA” está situado Próximo ao Rio Novo. Os fiscais Ambientais chegaram com ajuda de helicópteros.

Conforme informação, os fiscais ambientais atearam fogo e destruíram ao menos 12 escavadeira e um trator de esteira.

As operações do Ibama, agora com apoio de 100 homens da Força Nacional, na região de Novo Progresso, estão intensificadas. Garimpeiros, madeireiros e desmatadores estão na mira do meio ambiente.

A região é o principal foco de desmatamento ilegal na Amazônia.

