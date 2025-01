Correios vão fechar 38 agências no país, Belém está na lista

Foto: Reprodução | Empresa de Correios e Telégrafos justifica decisão com base na relação despesa x receita.

Os Correios vão fechar 38 unidades de suas agências distribuídas no país. O fechamento foi anunciado em comunicado interno em 27 de dezembro. A estatal também anuncia que quer reduzir o tamanho de outras 19 das 49 que vão continuar ativas. No comunicado, a Empresa de Correios e Telégrafos justifica que a decisão partiu da análise de desempenho das unidades Correios Empresas (CEM), e que levou em consideração “as diretrizes referentes às necessidades de contingenciamento de despesas e manutenção do teto orçamentário”, diz um trecho do comunicado do órgão federal.

O referido estudo apontou indicativo de fechamento de unidades CEM e adequação de porte daquelas que permanecerão em operação. Após análise conjunta, entre órgãos internos dos Correios, restou definido o fechamento de 38 unidades, a partir dos critérios de relação despesa x receita, volumetria diária de encomendas e predomínio do tipo de receita. A sede dos Correios em Belém está na lista.

A empresa informa que o fechamento está previsto para o próximo dia 1º de fevereiro. E, também, anuncia um plano de migração, segundo ela, para assegurar a continuidade do atendimento aos clientes das unidades que serão fechadas.

O citado plano de migração deve ser elaborado pelas unidades, considerando alguns critérios como o Mapeamento dos Clientes atendidos pelas unidades que serão fechadas; a Indicação das unidades mais próximas que estarão à disposição para o atendimento contínuo.

Na lista de critérios para a elaboração do plano, também devem ser considerados o envio de comunicação para os clientes impactados, a estimativa de receita por órgão recebedor das futuras postagens; e a realocação de efetivo, móveis, veículos, equipamentos e atividades secundárias decorrentes de seu encerramento.

