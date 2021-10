Madeireiro é executado a tiros na porta de casa no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo de Pedro Cardoso foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. A Polícia Civil realiza buscas nas câmeras de vigilância próximas ao local do atentado com o intuito de identificar e prender os suspeitos de matar o madeireiro.

A esposo do “freteiro” ouviu os tiros, encontrou o marido ensanguentado, acionou a ambulância, porém a vítima foi a óbito em um hospital da cidade de Senador José Porfírio. A Polícia Militar chegou ao local do crime, realizou buscas na região, todavia os assassinos conseguiram fugir sem deixar pistas.

A vítima estava chegando a sua casa, descia de uma caminhonete, cor branca, um carro preto se aproximou do pequeno empresário e os ocupantes desferiram vários disparos de arma de fogo em Pedro Cardoso. O comerciante trabalhava no ramo de compra e venda de madeiras e fazia fretes.

(Foto:Reprodução) – No início da manhã de quarta-feira (6), Pedro Nascimento Cardoso, 45 anos, foi “fuzilado”, na porta de sua residência, localizada no Bairro Bela Vista, na cidade de Senador José Porfírio, sudoeste do Pará.

