Coutinho afirma que seleção precisa de Neymar para conquistar Hexa na Copa de 2026

Coutinho, ex-parceiro de Neymar na Seleção Brasileira, acredita na vitória do Brasil na Copa do Mundo 2026 (Foto: Instagram/@phil.coutinho)

Meio-campista disse acreditar na vitória do Brasil e atuação de Neymar na Copa do Mundo 2026.

Amigos dentro e fora de campo, Neymar e Philippe Coutinho viveram momentos inesquecíveis na Seleção Brasileira. Em entrevista ao veículo espanhol ‘Sport’, o meio-campista do Al-Duhail afirmou que o antigo parceiro ainda tem muito a entregar para o futebol, e que o Brasil precisa dele para buscar o sexto título da Copa do Mundo.

“Estamos falando de um dos melhores jogadores ativos do mundo. Ele sofreu uma lesão grave agora, mas com certeza voltará mais forte. Ele está cada vez mais próximo de voltar ao campo e com certeza tem muito a contribuir para a nossa seleção, para os clubes e para o futebol”, avalia Coutinho.

Coutinho também disse que, para o Brasil, essa é mais uma chance para tentar o atacante do Al-Hilal na sexta Copa do Mundo. Aos 31 anos, o jogador também revelou acreditar que o Brasil sairá campeão do Mundial de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos, só não sabe se estará jogando ou apenas torcendo.

“Não sei se estarei em campo. Só Deus sabe disso, mas como brasileiro estarei lá comemorando. Pela idade não teria problema, mas quero ir aos poucos, assistir meus jogos e vamos ver. Ainda falta muito tempo e veremos o que pode acontecer”, finalizou.Atualmente no Al-Duhail, do Catar, emprestado do Aston Villa, da Inglaterra, o meio-campista tem 10 partidas disputadas e quatro gols marcados no clube saudita.

