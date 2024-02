Xamã aparece nu em ‘Renascer’ e anima web: ‘o Brasil vai à loucura’

Xamã aparece nu em cena da novela “Renascer” (Foto/Instagram: @tvglobo)

Ator apareceu completamente pelado em cena final do capítulo desta segunda-feira (26) e internautas elogiaram.

O final do capítulo de segunda-feira (26) da novela “Renascer” deu o que falar na internet. Isso porque o rapper Xamã, que dá vida ao personagem Damião na trama, apareceu completamente nu no anúncio do próximo capítulo, que vai ao ar nesta terça-feira (27) após o Jornal Nacional, às 21h20.

A cena, mesmo que curta, foi bastante comentada nas redes sociais. No X (antigo Twitter), vários internautas deixaram suas considerações sobre o bumbum do ator.

“Meu Deus, eu vivi para ver a bunda do Xamã na Globo”, comentou uma. “A bunda do Xamã era tudo que eu precisava ver hoje. Obrigado, Globo!”, escreveu um segundo. “Obrigado Bruno Luperi por colocar a bunda do Xamã no horário nobre”, publicou uma terceira. “Meu Deus, a bunda do Xamã, o Brasil vai à loucura”, compartilhou uma quarta. O ator chamou recentemente a atenção da web em outro episódio onde aparece sem camisa exibindo o corpo malhado.

simplesmente o xamã mostrando sua bunda na novela. fomos nós quem pedimos sim 😂😮‍💨 #Renascer pic.twitter.com/YlaPjUUdrS — escrava da OAB (@thaiisportela) February 27, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/15:42:24

