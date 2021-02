Covid-19 – Aulas presenciais e remotas (a distancia com trabalho impresso) na rede pública estão suspensas em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – As aulas da rede municipal de Novo Progresso estão suspensas por tempo indeterminado tanto no formato presencial quanto impresso, disse a secretária de Educação, Ires Mellman, na tarde desta sexta-feira (26).

“A decisão foi após aumento de casos de Covid-19 em todas as escolas públicas do município de Novo Progresso”.

Leia a nota divulgada nas redes sociais

Comunicamos ao Pais/Responsáveis que a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas Presenciais e as entregas de atividades impressas a partir do dia 01 a 12 de Março em virtude do aumento de casos do COVID-19 em todas as escolas públicas de Novo Progresso.

Qualquer dúvida entrar em contato com o(a) Professor(a) Responsável do seu filho(a).