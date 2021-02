Covid-19: Mulher tira calcinha e usa ela como ‘máscara’ em supermercado; assista

(Foto:Reprodução) -Uma mulher foi flagrada retirando a calcinha e a colocando no próprio rosto, como uma máscara de proteção contra a Covid-19, no meio de um supermercado na África do Sul. A data do acontecimento não foi informada, mas o vídeo inusitado está circulando e fazendo sucesso nas redes sociais.

A ação da mulher, que foi filmada por uma mulher que também estava na fila, aconteceu depois que uma funcionária informou que ela não poderia ser atendida sem utilizar uma máscara de proteção.

A cliente afirmou que não tinha uma máscara. A funcionária insistiu e disse que sem a máscara a cliente teria que se retirar do local. Foi então que a mulher resolveu tirar a própria calcinha, no meio de todos, e usá-la como máscara.

Confira o vídeo na sequência:

Mulher tira a calcinha e usa como máscara em supermercado. Veja no #FalaBrasil pic.twitter.com/Zyk2gIllfR — Fala Brasil (@fala_brasil) February 27, 2021

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...