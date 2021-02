Contra a COVID-19 – Receita Federal disponibiliza canais virtuais para atendimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

-+ foto da rosto (salfia) do interessado ou representante legal segurando o documento da identificação ao lado do rosto (Frente e verso, em que seja possível ver o rosto e o numero do documento) e;

2. Para que as análises dos pedidos acima possam ser iniciadas e concluldas é necessário que todos os pedidos acima estejam devidamente formalizados. Para tanto, deverão ser apresentados com:

Alterar e Consultar inscrição no CAEPF – Alterar e Consultar inscrição no CNO

A Receita Federal em nossa região, seguindo as recomendações e medidas preventivas sugeridas pelos órgãos competentes para reduzir o risco de proliferação do Coronavlrus (Covid 19), disponibiliza os canais virtuais de atendimento.

You May Also Like