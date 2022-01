Testemunha da execução de cantor é morta a tiros no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – A jovem Taciane Miranda foi executada a tiros no interior de sua própria residência na manhã deste domingo (16). A vítima era a única testemunha do assassinato do cantor Madson Felipe, 37 anos, morto a tiros em Capitão Poço na noite do dia 22 de setembro de 2021. As informações são do Portal Debate Carajás

Na época do crime, dois policiais militares, lotados em Capitão Poço, foram presos suspeitos de matar o artista, mas logo depois foram soltos por decisão da Justiça. Já Taciane Miranda foi embora da cidade, porém acabou retornando para a casa onde foi crivada de bala.

O clima de insegurança ronda a pequena Capitão Poço. A população anda amedrontada com a onda de execuções na cidade. A Polícia Militar isolou o local do crime para o Instituto Médico Legal (IML) realizar a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.

Radio Top ourén – Capitão Poço: Crime tem grande repercussão na cidade, Cantor é assassinado a tiros na porta de casa

Madson Felipe – Crédito: Reprodução

