Polícia apreende armamentos e munições na Comunidade do Penedo, em Itaituba (PA)

A polícia conta que, a pedido do delegado de Polícia Civil, fez diligências até aquela comunidade com intuito de intimar um homem conhecido como “Antena” e seus funcionários. Porém, quando a guarnição chegou ao local, ele tomou rumo ignorado, deixando duas espingardas (uma calibre 20; a outra, 28), cartuchos e 3 cartelas de munições.

