Cozinheira é morta a tiros de espingarda em garimpo de Roraima

Mulher é morta a tiros de espingarda em garimpo do Apiau

Uma mulher identificada preliminarmente como Nathaly, de nacionalidade venezuelana foi morta a tiros no início da tarde desta terça-feira, 30, em uma área de garimpo, na Vila Apiau, município de Mucajaí.

A vítima estava há poucos dias no garimpo, onde trabalhava como cozinheira.

Segundo informações extraoficiais, a cozinheira iniciou uma discussão com um homem, que se armou com uma espingarda calibre 20 e efetuou um disparo contra a vítima. A mulher não resistiu e morreu no local.

O atirador teria fugido em seguida e ainda não foi localizado. Ainda não se sabe a motivação da discussão e crime.

Ainda de acordo com apurado pela reportagem, a cozinheira deixa dois filhos, que moram em Boa Vista.

