Operação resgata 32 quelônios e apreende mais de 5 mil metros de redes de pesca em Santarém

32 quelônios foram soltos na natureza após o flagrante, em Santarém — Foto: Semma/Divulgação

Flagrante foi feito nas regiões do Ituqui e Maicá, no rio Amazonas. Animais foram analisados e depois soltos na natureza.

Durante operação de combate à pesca predatória no rio Amazonas, em Santarém, no oeste do Pará, órgãos ambientais resgataram 32 quelônios e apreenderam mais de 5 mil metros de redes de pesca. A ação foi na sexta-feira (3).

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente (Semma), os flagrantes ocorreram nas regiões do Ituqui e do Lago do Maicá, que têm ações intensificadas devido ao período do defeso de oito espécies de pescado.

Animais estavam em uma bajata e foram resgatados pela equipe da Semma — Foto: Semma/Divulgação

“São locais de intensa pressão pesqueira, mas junto com as comunidades, que também são agentes fiscalizadores, recebemos as informações e seguimos até os locais para o flagrante”, informou o fiscal ambiental Arlen Lemos.

Os animais e o material de pesca foram encontrados com um homem, numa bajara. A espécie não está na lista do defeso, mas está entre as espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção e por isso não podem ser capturadas.

A Semma fez a autuação e o caso será encaminhado ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para a promoção da ação penal. Os quelônios foram soltos na região do Ituqui.

Mais de 5 km de redes de pesca foram apreendidos durante a operação — Foto: Semma/Divulgação

Período do defeso

O defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes.

A proibição da pesca por conta do período de defeso é para as espécies:

Tambaqui – 01/Out a 31/Mar

Pirarucu – 01/Des a 31/Mai

Acari – 01/Dez a 30/Mar

Pirapitinga, Curimatá, Mapará, Aracu, Pacu, Jatuarana, Fura-Calça e Branquinha – 15/Nov a 15/Mar

Por g1 Santarém e Região — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...