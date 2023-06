CPMI de 8 de janeiro aprova convocação de paraense que planejou atentado em Brasília

George foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) (Foto:Polícia Civil / DF).

George Washington de Oliveira Sousa foi condenado após tentativa de explosão de um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto de Brasília no final do ano passado

O empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que tentou explodir um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado, deve ser ouvido pela Comissão Paramentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos ocorridos na capital federal no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Superior Tribunal Federal – foram invadidas e depredadas. A convocação do paraense foi aprovada pela Comissão nesta terça-feira (13).

George foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Além dele, os parlamentares aprovaram a convocação de Alan Diego dos Santos, de 32 anos, também condenado a pena de cinco anos e quatro meses pela tentativa de atentado ao Aeroporto de Brasília.

Conforme a decisão judicial, os dois devem permanecer em regime inicial fechado. No entendimento da Justiça, as circunstâncias dos fatos indicam periculosidade concreta, presente, ainda, com a necessidade de preservar a ordem pública. Diante disto, a prisão preventiva foi mantida.

