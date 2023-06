Após reunião com Lula, Daniela Carneiro segue no Ministério do Turismo

Daniela Carneiro ganhou sobrevida no Turismo (Foto:Pedro França/MTur)

Havia a expectativa de que ela fosse demitida nesta terça-feira, diante da pressão do União Brasil pela troca de Daniela pelo paraense Celso Sabino no Turismo

Após participar de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (13), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve permanecer no cargo, apesar da pressão do União Brasil para que ela fosse substituída por Celso Sabino. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ministra vai comparecer na tarde desta terça-feira (13) a uma audiência na Câmara dos Deputados e participa, dois dias depois, de reunião ministerial no Palácio do Planalto, conforme informações repassadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Havia a expectativa de que Daniela Carneiro fosse demitida nesta terça-feira. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, participaram da reunião com Lula.

Pressão

Waguinho deixou o União Brasil e foi para o Republicanos. A esposa declarou publicamente que fará o mesmo – ela pediu ao TSE desfiliação da União Brasil. O partido, porém, quer permanecer com a pasta do Turismo e o indicado pelos parlamentares da bancada foi o deputado federal Celso Sabino, do Pará. Com a troca, integrantes da sigla prometem atrair para o governo mais votos da bancada, que tem 59 deputados. No entanto, pelo menos por enquanto, a mudança não foi efetivada.

