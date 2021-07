Vacinação contra gripe: entenda a importância do imunizante

A vacinação contra a gripe será ampliada ao público geral a partir desta sexta-feira (9), em todo o Pará (Foto:| Pedro Guerreiro/Agência Pará)

A Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe teve início no dia 12 de abril e, a partir desta sexta-feira (9), será ampliada para a população geral em todo o território nacional, enquanto durarem os estoques. A decisão de abertura para o público foi tomada pelo Ministério da Saúde, por conta da baixa procura do imunizante pelos grupos prioritários. O estado do Pará está entre os que menos vacinaram contra a Influenza, que é o vírus causador da gripe. Apenas 28,3%da população foi imunizada.

A enfermeira Mariana Castro alerta sobre a importância da vacinação, em especial as crianças e idosos. “Nos períodos mais frios há um aumento na circulação do vírus influenza e a vacina é capaz de promover uma barreira de proteção. Importante frisar que a gripe e o coronavírus possuem sintomas semelhantes. Ou seja, se nos protegemos do vírus gripal, fica mais fácil o diagnóstico de Covid-19. A imunização contra gripe é vital”, ressalta a especialista.

Em razão da pandemia, a vacinação contra gripe precisa ser organizada com o calendário de vacinação conta o coronavírus. “Há um intervalo mínimo de 14 dias que deve ser observado entra a aplicação das doses contra a influenza e coronavírus. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, por isso tenha anotado e guardado o comprovante de vacinação de ambas para ter certeza da data”, alerta a especialista. “Importante reforçar que uma não substitui a outra”, complementa.

Mariana salienta ainda que a vacinação é capaz de prevenir contra o surgimento de complicações decorrentes da gripe, além de evitar a sobrecarga em unidades de saúde.

“Estamos atravessando um período crítico e toda e qualquer ajuda para desafogar o sistema de saúde é bem-vinda. Por isso, é importante que as pessoas se imunizem para minimizar a busca por assistência médica em postos e hospitais. Além de se manter saudável e ajudar desafogando o atendimento nesses locais, evita a possíveis exposições ao vírus da Covid-19”, explica.

