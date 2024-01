Criança de 1 ano morre eletrocutada após tocar em fio de alta tensão no interior do Piauí

A criança ainda chegou a ser socorrida pelo Samu, mas já chegou sem vida ao hospital.

Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu no final da manhã de quarta-feira (24) após tocar em um fio de alta tensão que caiu de um poste que estava em frente à casa da família, no povoado Todos os Santos, Zona Rural de São Pedro do Piauí, 109 km ao Sul de Teresina.

A criança ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já chegou morta ao hospital.

Segundo a Polícia Civil, a fiação do poste caiu antes mesmo da família acionar a concessionária de energia para fazer o reparo. Em nota, a Equatorial Piauí lamentou a fatalidade e informou que uma equipe foi enviada para fazer os reparos (veja nota ao final desta reportagem).

As circunstâncias da queda da fiação ainda não foram esclarecidas, e as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia da Polícia Civil de Água Branca.

A Equatorial orientou ainda que a população mantenha distância em caso de queda de cabos e fios da rede elétrica. Mesmo que estejam sobre árvores, veículos ou cerca elétrica.

Em caso de rompimento de cabos, a população tem que entrar em contato com a Distribuidora imediatamente através da Central de Atendimento no 0800 086 0800.

Nota de Esclarecimento

A Equatorial Piauí informa que tomou conhecimento de um acidente com vítima fatal envolvendo a rede elétrica na manhã desta quarta-feira, dia 24, no povoado Todos os Santos, na zona rural do município de São Pedro do Piauí.

Equipes da distribuidora foram deslocadas para atendimento da ocorrência e apoio às autoridades.

A Equatorial lamenta o ocorrido, se solidariza com a família, informa que está em contato com familiares da vítima e enviou uma equipe para a localidade para prestar todo o suporte necessário.

Fonte: Com informações G1 PI e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/15:29:00

