Hospital Regional do Pará abre vagas de emprego para PcD

Inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro, para as vagas de enfermeiro e técnica de enfermagem.

Acontratação de pessoas com deficiência por uma empresa é de grande importância tanto para a economia brasileira, quanto para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, pois isso contribui para trazer dignidade, democracia, reabilitação social e psicológica para elas.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro, para a formação de cadastro reserva destinado a Pessoas com Deficiência (PCD), interessadas nos cargos de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. A iniciativa visa fomentar a inclusão, e promover um ambiente de trabalho mais acolhedor e diversificado.

Para concorrer à vaga de Técnico de Enfermagem, os candidatos devem apresentar registro ativo no conselho de classe, ter concluído o ensino médio, possuir curso técnico na área, conhecimento no pacote Office e preferencialmente ter experiência anterior. Para o cargo de Enfermeiro, são requisitos ensino superior completo na área, registro ativo no conselho de classe, desejável possuir pós-graduação e experiência na área. Para ambos os cargos é necessário laudo médico.

Flávio Marconsini, diretor executivo do hospital, enfatizou que a instituição está comprometida com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Acreditamos que todos têm o direito de ter oportunidades iguais, independentemente de suas condições físicas ou cognitivas. Com esta iniciativa, buscamos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, explicou.

Arthur Zanelli, coordenador de Gestão de Pessoas da unidade reforça a importância da diversidade no ambiente hospitalar. “A pluralidade de experiências e habilidades que as pessoas com deficiência trazem consigo é uma riqueza para nossa equipe. Estamos ansiosos para receber profissionais comprometidos e talentosos, que, além de suas qualificações técnicas, tragam consigo a valiosa bagagem de superação e resiliência”, destacou.

Como se candidatar – Os interessados em fazer parte da equipe do Hospital Regional de Marabá, devem enviar seus currículos atualizados até o dia 31 de janeiro para o endereço de e-mail:vagas.hrsp@gmail.com , indicando no assunto a vaga de interesse.

Referência

O Regional de Marabá oferece mais de 30 serviços, entre médicos e laboratoriais, proporcionados pela equipe multiprofissional, atuando como porta-aberta para traumatologia, que é um dos seus carros-chefes no atendimento. Sendo referência também nefrológica com o Centro de Hemodiálise e Hemodinâmico, com um dos equipamentos mais modernos do país.

A unidade hospitalar conta com 115 leitos, dos quais 77 são unidades de internação clínica e médica e 38 são Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo 20 leitos de UTI adulto, 9 de UTI pediátrica e 9 de UTI neonatal, estrutura que possibilita a instituição atender pacientes em diferentes níveis de complexidade.

Perfil

O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

