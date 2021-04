Carro vira ‘bola de metal’ e cinco pessoas morrem em grave acidente ocorrido na rodovia BR-316, no Pará

(Foto:Reprodução) – De acordo com a PRF, dois adultos, uma adolescente e dois bebês estavam dentro do carro de passeio no momento da colisão.

Acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou cinco pessoas mortas no quilômetro 106 da rodovia BR-316, próximo à vila Jeju, em Santa Maria de Belém, nordeste Pará.

De acordo com informações colhidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, o carro teria freado bruscamente e a carreta, carregada com cimento, que vinha atrás, não conseguiu parar ao ponto de evitar a colisão. A batida foi tão forte que o veículo menor virou quase uma bola de metal e foi parar de baixo do caminhão.

Ainda segundo a PRF, inicialmente, foi identificado que apenas condutor do carro de passeio ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Após o trabalho Corpo de Bombeiros, de cortar e separar as ferragens, foram identificados mais quatro corpos, de uma mulher, uma adolescentes e dois bebês.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...