Criança de 9 anos é baleada na cabeça na noite de réveillon

Foto: Reprodução/ Redes Sociais | Após exame, médicos descobriram que havia uma bala alojada na cabeça da vítima. De acordo com a avó, o projétil não pôde ser removido porque atingiu a medula espinhal.

Um menino de 9 anos, identificado como Matheus Souza Hohne, foi atingido por uma bala perdida na cabeça durante as celebrações de Réveillon, em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. O incidente ocorreu no dia 1º de janeiro, enquanto ele estava com a família assistindo à queima de fogos em frente à sua casa. O momento do disparo foi registrado por uma câmera de segurança.

Minutos antes do ocorrido, Matheus estava brincando na calçada com seu pai. Por volta da meia-noite e doze minutos, ele caiu repentinamente no chão. A avó do menino, Bete de Souza, relatou que a família não percebeu imediatamente que ele havia sido baleado. Quando Matheus começou a sangrar, a família rapidamente o levou ao Hospital Estadual Sapopemba.

No hospital, Matheus recebeu pontos no ferimento e foi transferido para o Hospital Vila Alpina para a realização de uma tomografia. Foi somente após o exame que os médicos descobriram que havia uma bala alojada em sua cabeça. De acordo com a avó, o projétil não pôde ser removido porque atingiu a medula espinhal.

Bete informou que Matheus está consciente e consegue conversar, mas não consegue movimentar uma das pernas e sente muitas dores. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A família expressou suas dúvidas sobre a natureza do disparo, afirmando que não acreditam que se trate de uma bala perdida.

A avó destacou que o tiro não foi disparado para o alto durante os fogos de artifício, mas sim direcionado ao menino, já que ele estava em pé e voltado para o local do disparo. Devido ao convênio médico, Matheus foi transferido para o Hospital Santa Helena, em São Bernardo do Campo, onde continua sob cuidados intensivos e seu estado de saúde é considerado estável. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 69° Distrito Policial de Teotônio Vilela. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do disparo e busca identificar quem foi o responsável pelo ataque.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/10:03:16

