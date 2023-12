Principal traficante do MT que teve mulher presa em Novo Progresso(PA), é preso no MS

Drogas apreendidas – (Fotos:Divulgação/Polícia Civil-MT)

Principal alvo da Operação Mato Seco é preso pela Polícia Civil em MS

Operação deflagrada pela DRE, no mês de abril, tinha como alvo um grupo de traficantes responsável pelo envio de drogas para o norte do estado

O principal alvo da Operação Mato Seco, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso no mês de abril deste ano, teve o mandado de prisão cumprido, na manhã desta segunda-feira (18.12), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A Operação Mato Seco foi deflagrada no dia 25 de abril para cumprimento de 17 ordens judiciais, decretadas pela Justiça com base em investigações da DRE que identificaram um grupo criminoso envolvido no envio de entorpecentes para o norte do estado de Mato Grosso, com ramificações no estado de Mato Grosso do Sul.

As ordens judiciais de prisão, busca e apreensão e bloqueios judiciais de contas bancárias, foram cumpridas em cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, contudo, na deflagração da operação, o principal suspeito e sua esposa, indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, fugiram e desde então eram considerados foragidos da Justiça.

Prisão esposa

A prisão da esposa do principal investigado ocorreu no dia 06 de junho, na cidade de Novo Progresso (PA), em ação realizada pelos policiais da DRE com apoio da Delegacia da Regional de Confresa.

Na ocasião, o suspeito estava pescando em um local de difícil acesso, não sendo possível a sua localização e prisão, no entanto, o pai do alvo principal, que possuía um mandado de prisão, expedido pela Justiça de Mato Grosso por estupro de vulnerável, teve a prisão preventiva cumprida.

Alvo principal

As investigações apontaram que posteriormente à prisão da sua esposa, o suspeito fugiu para o estado do Pará, porém recentemente, um novo levantamento feito pela equipe da DRE identificou que ele retornou para Mato Grosso do Sul.

Após confirmação da localização do foragido, os policiais da DRE solicitaram apoio para equipe do Garra/MS, que deu cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito, no bairro Portal Caiobá, na cidade de Campo Grande (MS).

Fonte: Assessoria | Polícia Civil-MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2023/11:49:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...