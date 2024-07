Criança de dois anos morre afogada em represa durante brincadeira, no Pará

(Foto: Reprodução)– O caso aconteceu em uma fazenda na zona rural de Rio Maria no sul do Pará.

Uma criança de apenas dois anos de idade morreu vítima de afogamento em uma represa no município de Rio Maria, no sul do Pará. A tragédia aconteceu na tarde do domingo (14), em uma represa que fica localizada em uma fazenda, na região conhecida como Boteco Redondo, distante a cerca de 20 quilômetros da cidade de Rio Maria, no sul do estado.

De acordo com os relatos de pessoas que estavam no local onde a tragédia aconteceu, o pequeno Ravi Lucas da Silva Santos, de dois anos de idade, brincava na companhia de familiares e outras crianças nas proximidades da sede da fazenda, quando em dado momento, foi percebida a ausência da criança.

Familiares e os demais integrantes da residência, passaram a procurar pelo menino que foi encontrado, sem vida dentro da represa que fica localizada próximo ao local de onde as pessoas estavam reunidas.

Ravi Lucas estava passando o final de semana na companhia do pai na fazenda. O corpo foi encaminhado para o procedimento de exame cadavérico no Instituto Médico Legal – IML da cidade de Marabá, e em seguida foi liberado para os familiares para o sepultamento que ocorreu na tarde desta segunda-feira (15) na cidade de Rio Maria.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/15:35:14

