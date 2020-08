Criança de dois anos morre em incêndio em Novo Repartimento

Pais tinham saído para ir à igreja quando as chamas começaram (Foto:Reprodução)

Uma criança de dois anos morreu, na noite do último sábado (08), por volta das 20h, durante um incêndio em uma casa na rua Anhanguera, bairro Nossa Senhora de Aparecida, em Novo Repartimento, interior do Estado.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência por meio da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23ª CIPM), os pais da criança haviam saído para ir à igreja, deixando-a sozinha na casa. O incêndio teria começado repentinamente e, como a residência era de madeira, foi tomada pelas chamas em poucos minutos. Os vizinhos relatam ainda terem ouvido os gritos da criança. Eles chegaram a tentar, com baldes de água, apagar o fogo, mas pela extensão do incêndio já não foi possível. A criança, infelizmente, morreu ainda no local, carbonizada.

(Foto:Reprodução)

Ao chegarem ao endereço, os policiais já encontraram a casa completamente destruída pelas chamas. Vizinhos relataram à polícia que o incêndio teria sido criminoso e praticado por um usuário de drogas que mora próximo ao local. Os policiais encontraram o suspeito e o conduziram até a delegacia. Até a publicação dessa matéria, entretanto, a Redação Integrada não conseguiu contato com a assessoria da Polícia Civil para verificar a situação atual do homem: se foi confirmado que, de fato, ele é o autor do crime e se está preso. Também não há informações sobre os pais da criança e se eles responderão por algum crime, como abandono de incapaz, já que o filho havia sido deixado sozinho em casa quando o incêndio aconteceu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que “não foi acionado neste final de semana para atender a nenhum incêndio residencial na região do município de Novo Repartimento”. Segundo o órgão, entretanto, o quartel mais próximo fica a cerca de 80 KM do local do incêndio.

Por:Tainá Cavalcante

