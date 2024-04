Operação cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Terra Santa

(Foto:Reprodução) – Na manhã de terça-feira (23), o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) junto ao Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), deflagraram a Operação Sala de Espera, com objetivo central de apoiar as atividades da Promotoria de Justiça de Terra Santa.

De acordo com informações, a ação faz parte da investigação que apura indícios de irregularidades em processos licitatórios, contratos e despesas realizadas pela gestão Doca Albuquerque.

Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, um deles tendo como alvo a sede da prefeitura.

Segundo MPPA, a execução dos três mandados expedidos pela justiça, cumpridos simultaneamente, visou endereços estratégicos: domicílios de indivíduos suspeitos, sedes de entidades jurídicas e instalações de um órgão público.

Essa seleção de alvos foi o resultado de uma investigação que aponta possíveis práticas lesivas ao patrimônio público, dentre as quais se destacam falsidade ideológica, fraude em licitação, associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

O MP informou que a Operação Sala de Espera descobriu que uma empresa que estaria implicada na suposta trama de licitações fraudulentas, supostamente estabelecidas para fornecer bens ou serviços ao poder público, não existe no endereço indicado em seu contrato social.

Para o fiscal da lei, a inexistência física da empresa no endereço fornecido em seu registro oficial caracteriza não apenas um ato isolado de falsidade ideológica, mas também pode expor uma estratégia complexa de suposto desvio de recursos através da simulação de processos concorrenciais.

Uma fonte informou à reportagem de O Impacto que os materiais apreendidos, englobando uma vasta gama de documentos físicos e eletrônicos, carregam em si o potencial de desencadear uma série de investigações complementares.

O minucioso processo de análise desses itens buscará estabelecer conexões entre os envolvidos, elucidar o modus operandi do suposto esquema e eventualmente apontar para outros crimes associados.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/09:20:47

