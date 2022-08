Criança de três anos é estuprada em MT; pai e mais 3 são levados à delegacia

(Foto:Reprodução) – Uma criança de três anos foi estuprada, neste final de semana, e precisou ser atendida no hospital regional. A equipe médica constatou os ferimentos nas partes íntimas do menino, que passou o final de semana com o pai, o qual possui guarda compartilhada com a mãe.

Após a equipe médica confirmar os vestígios de estupro, a Polícia Militar buscou o pai da criança e mais três homens que estavam na casa. Eles têm idades entre 22 e 48 anos e foram colocados à frente da criança, para que ela pudesse indicar o responsável pelo abuso.

No entanto, segundo a PM, o menino só conseguiu confirmar que o estuprador estava entre os quatro suspeitos, mas entrou em pânico e não conseguiu dizer com precisão quem foi responsável pelo crime.

A PM encaminhou os quatro acusados para a delegacia e, agora, passa a investigar o caso. Não consta no boletim de ocorrência em qual bairro de Sinop ocorreu o crime. (As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza e Kelvin Ramirez – foto: Só Notícias/Lucas Torres)

