Quatro trabalhadores Paranaenses são encontrados mortos no Mato Grosso

4 trabalhadores da região de Paranavaí (PR) são encontrados mortos no Mato Grosso (Foto: Reprodução)

Eles eram funcionários de uma empresa de Doutor Camargo que presta serviços de asfaltamento em diversas regiões do país.

Quatro trabalhadores da região de Paranavaí foram encontrados mortos na cidade de Nova Monte Verde, Mato Grosso (MT).

Os trabalhadores residiam nas cidades de Doutor Camargo (95 km de Paranavaí) e Campo Mourão (155 km de Paranavaí). Eles eram funcionários de uma empresa de Doutor Camargo que presta serviços de asfaltamento em diversas regiões do país.

Desde a última terça-feira (2), quando os trabalhadores saíram em viagem ao Mato Grosso, os familiares já estavam sem informações.

Na sexta-feira (5), um veículo da empresa foi localizado em uma região de mata, próximo de um assentamento, completamente carbonizado. Já os corpos dos trabalhadores foram encontrados na manhã desta segunda-feira, após buscas de equipes policias locais.

As vítimas foram identificadas como Jeferson Vale Paulina, Alan Rodrigues Pereira, João Vitor da Silva (moradores de Doutor Camargo) e Caio Paulo da Silva (morador de Campo Mourão).

Por:Jornal Folha do Progresso com informações do portal GMC Online.

