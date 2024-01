Criança e homem desaparecidos há 3 dias na Amazônia construíram jangada e desceram rio do AP por 2 horas até serem resgatados

Militares participaram das buscas que encerram neste domingo (7) — Foto: Internet/Reprodução

Numa região de mata fechada da Amazônia, no município de Mazagão, após saída para retirar madeira, Ruan Barros de 12 anos, e Fábio Júnior, de 35 anos, ficaram desaparecidos durante três dias. Mesmo em meio às fortes chuvas que atingiram o Estado na última sexta-feira (5) e sábado (6), a dupla foi encontrada após construir uma jangada e descer rio abaixo neste domingo (7).

Ambos eram vizinhos e estavam acampados desde terça-feira (2) numa área que fica há três horas da comunidade vila de Pancada do Camaipi. O pai da criança estava em outro acampamento na mata e, quando notou a demora, acionou outros moradores e os militares.

O local que era usado como base de apoio para deixar a madeira, fica às margens do rio Camaipi, já a região onde os dois foram retirar madeira só é possível ser adentrada a pé.

Segundo a prima da criança, Geane Almeida, essa foi a primeira vez que Ruan foi acompanhar esse tipo de trabalho. Mas, Fábio, era experiente em caçada na mata.

Em conversa com o g1, a prima de Ruan contou que, durante a caminhada até o ponto de retirada de madeira, a dupla se distraiu com um animal que passou na floresta. Neste momento, eles resolveram empreender a caçada ao bicho, foi quando se perderam e não retornaram à base do acampamento.

“Eles tentavam se proteger da chuva porque estava chovendo muito […] Depois de três dias, conseguiram encontrar outro rio muito acima do rio que eles estavam – onde era o acampamento-, mas não tinha nenhuma casa às margens. Foi aí que eles construíram uma jangada e desceram esse rio por duas horas”, detalhou.

Ela contou ainda que, após esse tempo, eles enfim encontraram uma casa ribeirinha, nesse local eles foram acolhidos por uma família que os alimentaram, já no domingo (7).

Além dos militares, moradores da comunidade também estavam empenhados nas buscas. Os militares estavam buscando no rio Camaipi, local de origem da dupla.

O pai de Ruan, que também costuma ir à mata e conhece a região, então resolveu, no domingo, descer cerca de cinco horas – a partir do descolamento da vila de Pancada do Camaipi – abaixo em busca dos desaparecidos.

Após uma longa jornada, o pai os encontrou na casa dos moradores que acolheram a dupla.

“Meu tio só o abraçava […] eu consegui fazer uma chamada de vídeo e aqui – em Mazagão- e minha mãe só chorava, porque ela praticamente o criou ”, relembrou.

Após três dias desaparecidos criança e homem são encontrados

Os bombeiros confirmaram que os desaparecidos estavam bem, sem sinais de mal-estar, desidratação, fraqueza, dificuldade em andar ou confusão na fala. Sendo assim, foram liberados para se deslocarem até suas residências.

