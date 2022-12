Mais de 6 toneladas de camarão são apreendidas em Ipixuna do Pará

Camarões de diversos tamanhos tinham outra classificação no documento da carga. — Foto: Ascom PRF

Produto vinha do estado do Piauí e seria comercializado de forma ilegal na Grande Belém, segundo o próprio condutor do veículo em que a carga estava.

Mais de 6 toneladas de caramão salgado de diversos tamanhos foram apreendidas em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado, na quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão foi feita durante uma fiscalização no km 229 da BR-010.

Questionado acerca da carga que estava transportando, o condutor informou que seria camarão fresco e apresentou uma documentação que seria do produto.

Entretanto, de acordo com a PRF, houve divergência entre a carga transportada e os documentos fiscais apresentados, uma vez que no documento fiscal constava que a carga seria de camarão de cativeiro inteiro e fresco e a carga transportada, de fato, seria de camarão salgado, como constatado pela equipe.

Diante dos fatos, uma equipe da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) esteve no local e confirmou a ilegalidade, que configura crime vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial.

Segundo o condutor, o crustáceo havia sido comprado na cidade de Cajueiro da Praia, no Piauí, e seria comercializado na Grande Belém.

A carga de camarão salgado foi apreendida e o condutor e demais responsáveis foram autuados, conforme a legislação vigente.

