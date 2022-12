Crianças de 5 e 8 anos são encontradas enterradas um dia após mãe ser localizada sem vida

(Fotos: Reprodução Divulgação Internet) – Os corpos de duas crianças foram encontrados enterrados na tarde desta sexta-feira (23), um dia após a mãe ter sido localizada sem vida. O caso aconteceu no município de Novo Horizonte, em Santa Catarina, e as meninas de 5 e 8 anos apresentavam sinais de violência, conforme o g1.

A Divisão de Investigação Criminal de Fronteira (DIC-Fron) de São Lourenço do Oeste está investigando o caso da família que estava desaparecia desde o último sábado (17). O padrasto ainda não foi localizado, mas policiais suspeitam que ele também esteja morto.

O delegado Wilherm Negrão detalhou que os corpos estavam em uma área próxima da casa em que moravam.

Investigações sobre o caso

Na última terça-feira (20), policiais encontraram um corpo carbonizado. Em meio ao caso da família desaparecido, os agentes aguardam os resultados do laudo para saber se a vítima é o padrastro que também sumiu.

A mãe das crianças, Neusa Maciel, 24 anos, foi localizada nas proximidades na quinta-feira (22). O delegado Negrão explicou que uma digital confirmou a identidade dela.

Ontem, a irmã de Neusa, Janete Maia, ainda tinha esperança de que as meninas fossem encontradas com vida. “É muito difícil isso tudo”, relatou.

Emily e Kemily foram encontradas mortas e enterradas próximo ao local do corpo da mãe.

Os corpos que foram encontrados enterrados no interior do município de Novo Horizonte, no Oeste de Santa Catarina, são de mãe e filhas que estavam desaparecidas desde o sábado, dia 17.

Neusa Dias Maciel, de 24 anos, foi localizada ainda na quinta-feira, dia 22, perto da casa onde morava, na Linha Mezari, e o cadáver apresentava sinais de violência física. O corpo foi localizado em um local cercado por vegetação alta.

Conforme uma irmã da vítima ao Oeste Mais, Neusa foi sepultada no cemitério municipal de Campo Erê, também no Oeste, ainda na sexta-feira, dia 23, com cerimônia rápida. Ela contou que teve contato com a vítima no dia do desaparecimento, por telefone.

As meninas Emily e Kemily, de 5 e 8 anos de idade, filhas da vítima, estavam enterradas em um banhado na Linha Mezari, no interior do município, em uma área próxima da residência onde moravam com a mãe, mas um pouco distantes do local onde foi encontrado o corpo da mulher.

Segundo as autoridades policias, as crianças tinham sinais de morte violenta, com afundamento de crânio. Familiares disseram ao Oeste Mais que os corpos das vítimas ainda não foram liberados pelo IML.

A Polícia Civil investiga o caso, que pode ter relação com o corpo de um homem encontrado carbonizado dentro de um veículo, na terça-feira, dia 20, na mesma região. Parentes também disseram que esta vítima é Ademar Carneiro, de 33 anos, esposo de Neusa e padastro das meninas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/12/2022/07:05:53 com informações do portal Oeste Mais

