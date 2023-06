Crianças imigrantes são abandonadas pelo pai em motel no Acre; PM foi acionada

Equipes do 3º Conselho Tutelar de Rio Branco resgataram as crianças na manhã desta quarta-feira (14) — Foto: Reprodução/Facebook

Equipes do 3º Conselho Tutelar de Rio Branco resgataram as crianças na manhã desta quarta-feira (14). Homem não foi achado.

Três irmãos, de 4, 5 e 7 anos, foram abandonados pelo próprio pai em um motel do Segundo Distrito de Rio Branco, capital do Acre, na manhã desta quarta-feira (14). As crianças e o pai são imigrantes, contudo, as autoridades ainda não conseguiram descobrir a nacionalidade da família.

A Polícia Militar (PM-AC) foi acionada por funcionários do motel. O imigrante entrou a pé com as crianças, um menino e duas meninas, foi até um quarto, as deixou lá dentro e foi embora.

Ainda segundo o registro policial, uma funcionária, que teria visto a situação, ainda tentou questionar o homem, mas ele não falava português e fugiu.

A equipe policial, então, fez contato com os conselheiros do 3º Conselho Tutelar de Rio Branco. A PM-AC fez buscas pelo homem, mas não conseguiu encontrar o suspeito.

Crianças estão em abrigo

À Rede Amazônica Acre, a conselheira Yndaiara da Cunha Gomes explicou que as crianças foram levadas para um abrigo da capital. Elas não estavam com documentos pessoais e não conseguiram repassar o nome dos pais.

“As crianças não souberam dar muita informação, são estrangeiros, aparentemente, africanas, não temos muita informação. Informaram que foi o próprio pai que abandonou e somente isso. Buscamos todo tipo de informação, nome do pai, da mãe e não souberam informar”, lamentou.

Ainda segundo a conselheira, as poucas informações levantadas foram repassadas pela criança mais velha, o menino de 7 anos. Ela acrescentou que as equipes ainda tentaram encontrar um tio, avô ou outro parente das crianças para obter mais informações da família, mas não encontraram ainda.

“Aparentemente, como não são daqui, não têm nenhum endereço e nem telefone. E quando não localizamos essas famílias, a gente leva para o acolhimento”, concluiu.

Fonte:Por g1 AC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/21:21:58

