CRIME MACABRO|: Homem mata colega de trabalho e joga corpo em fornalha no MT

Foto: Reprodução | Os restos mortais de Vitor Dias Sanches, de 39 anos, foram encontrados dentro da fornalha de uma empresa de cerâmica, na manhã desta segunda-feira (14), em Pontes e Lacerda. A vítima foi morta por um colega de trabalho durante uma briga. O autor do crime foi preso e levado para delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 6h para atender uma denúncia de encontro de cadáver em uma empresa às margens da BR-174.

No local, os funcionários da empresa relataram que ao acenderem a fornalha para começar a trabalhar, sentiram um forte odor vindo da máquina. Ao checarem encontraram partes do corpo da vítima.

Com auxílio de câmeras de segurança da empresa, os policiais verificaram que o crime foi praticado por outro funcionário. Ambos foram vistos brigando momentos antes do corpo ser encontrado. Ele foi preso em flagrante.

Uma equipe do Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada e retirou as partes do corpo da vítima.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/13:32:59

