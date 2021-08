Suspeito de envolvimento nos crimes contra agentes públicos é preso no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Iniciada 21 de julho, a Operação Medusa cumpriu 18 mandados de prisão e busca e apreensão, contra 17 pessoas investigadas, sendo que 13 pessoas foram presas, três prisões ocorreram na região metropolitana de Belém, duas em Santa Catarina e outros oito mandados foram cumpridos contra acusados que já estavam à disposição da Justiça no sistema penitenciário do estado.

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (6) homem envolvido nos crimes contra agentes públicos, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Segundo a PC, ele estava foragido do sistema penitenciário desde outubro de 2020, além de ser apontado como líder de uma facção criminosa de Santa Izabel do Pará.

