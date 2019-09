Criminosos mandam mulher deixar criança e atiram pelo menos 4 vezes; vítima morreu no local

Jailene Costa, de 33 anos, morreu ainda no local onde foi alvejada — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caso ocorreu na noite de terça-feira (24) no bairro Uruará, em Santarém. Polícia investiga o crime.

Uma mulher morreu na noite de terça-feira (24) após levar quatro tiros na rua Tauari, no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a Polícia, Jailene Rodrigues Costa, de 33 anos, estava em frente à sua casa no momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

O delegado de plantão na 16ª Seccional de Polícia Civil, Herbert Farias, explicou que o crime ocorreu por volta das 20h, quando o caso foi comunicado à Polícia. “Os primeiros levantamentos foram feitos pelos investigadores plantonistas, nesse caso foi constatado um homicídio com características de execução, já que não houve assalto”, disse.

Segundo populares, a vítima estava conversando com uma vizinha quando chegaram dois homens em uma motocicleta e anunciaram o assalto, em seguida pediram que a vizinha carregasse o bebê que estava no colo de Jailene.

“Agora a situação será investigada, nós soubemos que a vítima se envolveu em uma confusão no domingo (23), e nem uma possibilidade tem sido descartada. A Polícia Militar nos apresentou duas motocicletas que foram abandonadas próximo ao local do crime, os veículos estão apreendidos na delegacia”, esclareceu o delegado Herbert.

À Polícia a família disse não ter muito contato com a vítima, já que ela morava em outro bairro. “O irmão dela disse que não sabe se ela tinha envolvimento com o submundo do crime, mas as investigações levam a crer que sim”, disse.

Até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia já tem um suspeito de participação no crime, além de indícios que podem ajudar na elucidação desse caso.

Delegado Thiago Mendes, que está a frente do caso, foi até o bairro em busca de informações para entender a motivação do crime — Foto: Sílvia Vieira/G1

Na manhã desta quarta-feira (25), residências e estabelecimentos comerciais das proximidades de onde ocorreu o crime foram visitados pelo delegado de homicídios, Thiago Mendes, que está a frente das investigações, com o intuito de conseguir imagens de circuito interno que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

Assalto a policial militar

A Polícia foi comunicada durante a noite de terça, que um policial militar tinha sido vítima de um assalto próximo a sua residência, quando foram subtraídos uma pistola e um aparelho celular. Foram feitas diligências por policiais do Grupo Tático Operacional (GTO), mas ninguém foi preso.

