Ministro Márcio Macêdo participa de lançamento do Projeto Ser Recicla, em Belém

(Foto: Marce Camargo / Agência Brasil) – Titular da Secretaria-Geral da Presidência da República vai ser homenageado na quarta-feira (23), em evento realizado pela Universidade da Amazônia.

Em visita a Belém, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, participa, na próxima quarta-feira (23), do lançamento do Projeto Ubíqua “Ser Recicla”, no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade da COP30. A cerimônia, que integra as ações da universidade para a Conferência do Clima da ONU, começará às 11h, no campus Alcindo Cacela. Macêdo será homenageado e receberá a Comenda Unama 50 anos.

A programação dá continuidade ao calendário do Projeto Ser COP30, que envolve, além de eventos, uma série de atividades de ensino, pesquisa e extensão direcionadas a temáticas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece na capital paraense, em novembro deste ano.

As ações realizadas pela Universidade da Amazônia propõem debates sociais que estimulem a conscientização e o interesse dos cidadãos às articulações e os desafios ambientais na região, além de discutir amplamente os impactos sociocultural, econômico e educacional no Norte do país.

Compõem a mesa de abertura do evento o CEO do Ser Educacional, Dr. Jânyo Diniz; a reitora da UNAMA, Betânia Fidalgo Arroyo; o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Marcio Macedo; o presidente do Comitê Projeto Ser COP30, João Cláudio Arroyo; gestores e diretoria da Universidade da Amazônia e autoridades convidadas.

O Projeto Ser Recicla consolida dentro da universidade uma ferramenta pública de coleta seletiva de resíduos sólidos, que será implementada em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do grupo Ser Educacional, alcançando destaque nacional. As atividades serão apoiadas por organizações e entidades que desenvolvem políticas de reciclagem, impulsionando a sustentabilidade em diversas regiões do país.

Na Amazônia, a consciência ambiental precisa estar cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, destaca a reitora Betânia Fidalgo Arroyo. “A preservação e respeito à natureza são urgentes. Precisamos pensar e executar projetos que fortaleçam a participação e o compromisso da sociedade em descarte responsável de resíduos sólidos”, conclui.

Para João Cláudio Arroyo, também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental (PPGC/UNAMA), a reciclagem é processo indispensável para a sustentabilidade. Por meio da reutilização de resíduos, é possível transformar em matéria-prima o que seria descartado incorretamente. “Dessa forma, reduzimos os impactos ao nosso planeta e ajudamos os profissionais que trabalham com reciclagem. Esse projeto contribui para um ciclo sustentável, dando destino seguro e uma nova chance para esses materiais serem reutilizados, a partir da economia solidária e cooperativa, por exemplo”, afirma o professor.

No mesmo dia, o ministro Márcio Macêdo participará de gravações para o Curso Global Crise Climática e Desenvolvimento Sustentável, um dos produtos do Projeto Ser COP30 destinados à distribuição nacional e internacional, capacitando estudantes e público em geral sobre temas norteadores da COP30.

