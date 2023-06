São Paulo vence Athletico-PR de virada e entra no G6 do Brasileirão

O São Paulo venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira, de virada, por 2 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar logo no início do jogo, mas foi persistente e conseguiu o triunfo por 2 a 1. Os gols são-paulinos foram marcados por Gabriel Neves e Luciano. Vitor Roque balançou as redes para o Furacão.

Com o resultado, o São Paulo foi a 18 pontos e dormirá entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Agora, os comandados de Dorival Júnior terão de torcer por um tropeço do Grêmio, que encara o América-MG nesta quinta-feira, para se manter no G6.

O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Independência. Já o Athletico-PR encara o Corinthians, na Arena da Baixada, também no sábado, às 16h.

O jogo começou agitado no Morumbi. Logo aos dez minutos o Athletico-PR abriu o placar com Vitor Roque. Vitor Bueno passou livre pela esquerda, recebeu a bola e, ao chegar na linha de fundo, cruzou rasteiro para o camisa 9 do Furacão completar de primeira para o fundo das redes e colocar os visitantes em vantagem.

Mas, a partir daí, o São Paulo foi para cima e não deixou o adversário jogar. Três minutos depois do gol sofrido, o Tricolor quase empatou. Calleri roubou a bola no campo de ataque, Gabriel Neves cruzou para o meio da área, e a bola sobrou nos pés de Nestor, que bateu no cantinho, mas Bento defendeu. Instantes depois Nestor teve outra boa oportunidade após inversão de jogo de Wellington Rato, mas novamente o goleiro do Athletico-PR interveio, protagonizando uma grande defensa.

De tanto insistir, o São Paulo acabou premiado com o empate aos 19 minuto. Calleri recebeu dentro da área e tocou de calcanhar para Luciano, que bateu para o gol. A bola rebateu na defesa e sobrou para Gabriel Neves, que soltou o pé, desta vez sem chances para Bento, marcando seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Na reta final do primeiro tempo, o São Paulo sofreu um baque. Diego Costa teve de ser substituído por Alan Franco após lesão na coxa direita e deixou o campo chorando. O Athletico-PR, que não tinha nada a ver com isso, cresceu e só não retomou a vantagem porque o zagueiro argentino, que havia acabado de entrar no jogo, bloqueou o chute de Cuello em cima da linha.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com mais duas mudanças: Rodriguinho e Alisson substituíram Rodrigo Nestor e Luan, respectivamente. E logo aos três minutos o Tricolor conseguiu a virada com a participação de um desses jogadores. Caio Paulista deu passe em profundidade para Rodriguinho, que ganhou na corrida, chegou na linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Calleri, que fez o pivô, ajeitando para Luciano chegar batendo no ângulo, sem chances para Bento. Um golaço.

Depois disso o São Paulo pouco criou, se concentrando em neutraliza as investidas do Athletico-PR, que, atrás no placar, foi com tudo para cima do adversário, mas também não conseguia encontrar espaços para chegar ao gol e empatar a partida, mesmo com as mudanças promovidas pelo técnico interino Wesley Carvalho.

Nos minutos finais da partida, Dorival Júnior decidiu gastar suas últimas duas substituições para dar mais fôlego à equipe, promovendo as entradas de Jhegson Méndez e Marcos Paulo nas vagas de Wellington Rato e Luciano, respectivamente. Com “sangue novo”, o São Paulo conseguiu não só segurar os adversários, mas também estar mais presente no campo de ataque para assegurar a importante vitória no Morumbi.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/09:07:16

