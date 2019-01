Cruzeiro vence o Atlético Paranaense pelo Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Juliana Flister/Light Press/arquivo) – A fase continua complicada para o Atlético Paranaense que, ainda sem a nova comissão técnica no comando, recebeu o Cruzeiro e perdeu por 2 a 0 na Arena da Baixada, caindo ainda mais na classificação do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão parou nos 15 pontos, na 15ª colocação. A raposa, por outro lado, encostou de vez no grupo de líderes e, com 20 pontos, subiu para a quinta posição.

Jogando no contra-ataque, a equipe mineira abriu a contagem aos 27 minutos da primeira etapa, com Lucas Romero fuzilando dentro da área para marcar. Depois de intervalo, Rafael Marques, aos 40 minutos, fechou a contagem

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense terá pela frente o Corinthians, sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo. Já o Cruzeiro encara o Flamengo, no domingo, no Mineirão.

Com o interino Kelly no comando, o Furacão já mostrou algumas mudanças de posicionamento do ataque, além da presença de Eduardo da Silva como titular. Aos cinco minutos, Élber pegou sobra de bola e chutou por cima da meta no primeiro arremate da Raposa. O Rubro-Negro até tinha posse de bola, mas não conseguia criar nada no ataque. As 12 minutos, Lucas Silva soltou o pé, de longe, e carimbou o travessão.

O Furacão respondeu aos 13 minutos, com Jonathan chegando pela esquerda e chutando cruzado na defesa. No rebote, Nikão bate para fora. O time da casa seguia com mais posse de bola, mas sem assustar. O Cruzeiro sua vez, apostava nos contra-ataques, mas eram raros. Aos 24 minutos, Ederson tentou o cruzamento mais fechado e Fábio deixou a meta para interceptar.

A Raposa conseguiu abrir a contagem aos 27 minutos, com Lucas Romero, que começou o contra-ataque e apareceu novamente dentro da área para bater forte e balançar a rede. Já mostrando falta de alternativa, Thiago Heleno tentou de bico, da intermediária, aos 32 minutos, sem direção. O jogo melhorou e, aos 39 minutos, Otávio arriscou de fora da área, dando trabalho para Fábio. Aos 46 minutos, foi a vez de Nikão, de cabeça, tocar para fora.

