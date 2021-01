Cruzeiro vence o Operário-PR e elimina chances de rebaixamento à Série C

Nesta quarta-feira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro derrotou o Operário-PR por 2 a 1, em casa, e eliminou qualquer chance de rebaixamento à Terceira Divisão.

Rafael Sobis e Willian Pottker anotaram os gols dos anfitriões, enquanto Ricardo Bueno descontou.

Com o resultado, a Raposa ganhou uma posição no torneio. Agora, a equipe do Felipão está em 13ª, com 47 pontos. Já o Fantasma está em nono, com 51, a cinco do CSA, primeiro time dentro do G4.

No próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), os mineiros recebem o Náutico. No dia seguinte, o clube paranaense enfrenta o Operário, no Estádio Germano Kruger.

O jogo – A primeira etapa começou com os visitantes melhores na Arena Independência. Com 11 minutos, Alex Silva cruzou, e Rafael Oller arriscou um lindo voleio, mas a bola passou por cima. Já aos 18, Ricardo Bueno soltou uma bomba em cobrança de falta e obrigou Fábio a fazer difícil defesa.

A resposta dos anfitriões saiu aos 31, e foi fatal. Manoel cortou de cabeça e acabou fazendo um ótimo lançamento para Rafael Sobis, que saiu cara a acara com Martin Rodrigues. E o atacante mostrou muita frieza. Chapelou o goleiro e mandou para a rede para abrir o placar.

A vantagem da Raposa, no entanto, durou pouco. Com o relógio marcando nove minutos da segunda etapa, Jean Carlo ajeitou de calcanhar para Ricardo Bueno soltar o pé e deixar tudo igual.

A partir de então, os paranaenses cresceram na partida e partiram em busca da virada. Entretanto, quem acabou alcançando mais um gol foram os mineiros. Aos 30, William Pottker aproveitou mais um lançamento de Manoel, agora consciente, para tocar na saída do arqueiro e recolar o Cruzeiro à frente.

A partir de então, o time de Felipão apenas administrou o resultado até o apito final do árbitro.

