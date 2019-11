Cuiabá chega a Mato Grosso com taça da Copa Verde e festeja com torcida

O elenco do Cuiabá, que conquistou o bicampeonato da Copa Verde, quarta-feira passada, ao derrotar o Paysandu nos pênaltis, em Belém, só chegou ontem na capital de Mato Grosso. O time foi recepcionado por torcedores no aeroporto de Várzea Grande e entrou no carnaval fora de época feito pela bateria da torcida organizada. O treinador Marcelo Chamusca, que assumiu o time após a demissão de Itamar Schülle e que mudou a cara do Dourado, era um dos mais requisitados e um dos mais simpáticos com os fãs.

O goleiro Victor Souza, ídolo da torcida, também foi muito festejado e tirou fotos com os torcedores e com a taça. O zagueiro Anderson Conceição e o meia Renan Bressan também retribuíram, com bastante atenção, o carinho dos fãs no aeroporto. “Olha esse carinho aqui. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é Dourado. História. O Cuiabá é grande e a torcida faz o Cuiabá ser maior ainda”, declarou o goleiro.

Após a conquista do título, o Dourado viajou de Belém para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde empatou com o Botafogo por 0 a 0, no sábado, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e consolidou o time na 8ª colocação.

O compromisso final na Série B é neste sábado, na Arena Pantanal, diante do já rebaixado Vila Nova-GO, comandado justamente por Itamar Schülle. Se vencer, o Cuiabá chega a 55 pontos e pode tomar a 7ª colocação do Paraná.

No ano que vem, além de assegurada a permanência na Série B, o Cuiabá tem acesso direto às oitavas de final da Copa do Brasil, graças ao título da Copa Verde.

Só Notícias/Marco Stamm, de Cuiabá (foto: assessoria)

25/11/2019 14:39

