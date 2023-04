Cuiabá conquista é campeão Mato-grossense

Cuiabá conquista o 12° título Mato-grossense e disputará Copa do Brasil juntamente com União

O Cuiabá venceu o União por 1 a 0 no jogo de volta, há pouco, na Arena Pantanal é campeão mato-grossense e chega ao 12° título da primeira divisão. O Dourado se garante na disputa pela Copa do Brasil, ano que vem. O vice, União de Rondonópolis, também ganha vaga para a Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

O time da capital entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto, em Rondonópolis, por 2 a 0. A equipe cuiabana se manteve com a maior posse de bola durante a partida. No primeiro tempo, logo aos 13 minutos, Pablo Cappelini cobrou falta pela direita, quem recebe é Filipe Augusto, que desvia fazendo a bola passar de raspão na trave.

Aos 28 minutos do primeiro tempo Matheusinho abriu o placar, cravando assim a vitória do Cuiabá pelo campeonato. Nos 39 minutos, Wellington marca o que seria o segundo da partida, mas acaba anulado por impedimento.

Nos 29 minutos do segundo tempo, Deyverson balançou as redes do União, mas teve o gol anulado pelo bandeirinha que alegou impedimento. O jogo recebeu mais dois minutos de acréscimos e, aos 47 minutos, o Cuiabá se consagrou o grande campeão, sem nenhuma derrota durante todo o campeonato.

Fonte:Só Notícias/Ana Dhein (foto: Gil Gomes/FMF)

