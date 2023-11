Cuiabá encara Santos amanhã pela 32ª rodada do Brasileirão

O Cuiabá enfrentará o Santos, amanhã, em partida na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Focado na recuperação, após a derrota para o Vasco na fase anterior, o Cuiabá vai em busca da vitória para seguir distante da zona de rebaixamento. O Dourado soma 40 pontos e aparece na 11ª colocação. O Santos é o 15º, com 37.

Para o duelo, António Oliveira não poderá contar com Raniele. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora do confronto na Vila Belmiro. Lucas Mineiro, com lesão muscular na coxa esquerda, também não enfrenta a equipe paulista. Em contrapartida, o goleiro Walter volta de suspensão para compor a equipe.

O Dourado chegou na cidade de São Paulo, ontem à noite, e finalizou hoje de manhã os treinos de preparação para o confronto no CT do Corinthians. O deslocamento para Santos ocorre durante a tarde. A partida é a primeira de uma série de dois confrontos fora de casa que o Dourado fará ao longo do Brasileirão.

Para o jogo seguinte, o Cuiabá enfrenta o Bahia, em Salvador, na quinta-feira. O retorno para a capital de MT ocorre na sexta-feira.

