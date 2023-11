Com golaço de Endrick, Palmeiras bate Athletico-PR e iguala pontuação do líder Botafogo

O Palmeiras está cada vez mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela 32ª rodada do torneio, o Verdão venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena Barueri. Endrick marcou o gol decisivo, ainda aos oito minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Alviverde foi aos 59 pontos, assim como o Botafogo, que segue na liderança pois tem um triunfo a mais. Além disso, os cariocas têm dois jogos a menos em relação aos paulistas. Já o Furacão segue em sétimo, com 49.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Flamengo, pela 33ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 20 horas, o Athletico recebe o Fortaleza.

Atuando com o apoio de sua torcida e precisando vencer para seguir firme na briga pelo título, o Verdão começou a partida tentando pressionar. E não demorou para o time de Abel Ferreira encontrar espaços na zaga adversária. Com quatro minutos, Veiga recebeu com liberdade no meio e soltou uma pancada para a defesa de Bento.

Já aos oito, o meia palmeirense descolou um grande passe em profundidade para Endrick. O atacante invadiu a área e tocou de cavadinha para marcar um golaço e abrir o placar na Arena Barueri.

O Athletico respondeu aos 20. Vitor Bueno foi acionado na meia-lua e arriscou. A bola desviou na defesa e passou perto da trave. No escanteio, Thiago Heleno testou por cima.

Nos minutos seguintes, o jogo caiu um pouco de rendimento e passou a ficar mais truncado. Assim, ambas as equipes tiveram mais dificuldades para levar perigo. Assim, o Palmeiras só voltou ao ataque aos 45 minutos. Após cobrança de falta, Zé Rafael pegou a sobra e bateu com estilo, mas para fora.

á aos 49, o Verdão teve uma chance de ouro para ampliar. Veiga desceu pela esquerda em velocidade e tentou o cruzamento, A bola desviou no meio do caminho e acabou sobrando na medida para Mayke, que tentou de cabeça e parou em ótima defesa de Bento.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR passou a dominar mais a posse de bola. O time, contudo, enfrentou dificuldades para achar espaços na defesa alviverde. Com o relógio marcando 20 minutos, Alex Santana recebeu na intermediária depois de boa jogada coletiva e emendou uma pancada por cima.

Do outro lado, os mandantes tentaram apostar na velocidade, porém pecaram muito nos passes e, assim, demoraram para assustar o goleiro Bento. A primeira chance do segundo tempo foi com Breno Lopes, que foi acionado dentro da área e, desequilibrado, chutou para fora.

Já aos 25, o atacante aproveitou o vacilo dos rivais na saída de bola e partiu com liberdade para a área. O camisa 19, então, tabelou com Endrick e errou o alvo mais uma vez. Na sequência, a tentativa foi pelo alto. Luan subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e cabeceou nas mãos do arqueiro.

O Athletico respondeu aos 33. Vitor Bueno cobrou falta, e Alex Santana testou à centímetros do travessão. Nos minutos finais, os visitantes tentaram pressionar em busca do empate, mas nada foi suficiente para evitar a festa palmeirense.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/07:39:43

