Corinthians vence o Salgueiro e avança na Copa do Brasil

O Corinthians novamente não teve um grande desempenho, mas conseguiu garantir a classificação à segunda fase da Copa do Brasil com uma vitória por 3 a 0 em cima do Salgueiro, na noite desta quarta-feira, no Estádio Cornélio de Barros, em Pernambuco.

O resultado credenciou o Timão a enfrentar o Retrô, outra equipe pernambucana e que, mais cedo, despachou o Brusque-SC, por 1 a 0.

A segunda fase do torneio nacional também será disputada em duelo único, mas o empate não favorece mais ninguém, e leva aos pênaltis. O Corinthians terá a vantagem de jogar na Neo Química Arena.

Os visitantes começaram o jogo pressionando. Foram duas oportunidades claras desperdiçadas e um gol marcado em menos de cinco minutos. Jemerson anotou seu primeiro tempo com a camisa alvinegra ao completar passe de cabeça de Jô após cobrança de escanteio de Otero.

Após isso, o ritmo corintiano caiu bruscamente. O Salgueiro terminou o primeiro tempo com mais finalizações e mais posse de bola e sofrendo.

Na etapa final, um gol de Ramiro, aproveitando outro passe de Jô, definiu a classificação e deu oportunidade para Mancini rodar seu elenco e abusar das substituições.

O desempenho, no entanto, não empolgou. Ainda assim, no último lance, Mateus Vital resolveu levar dois marcadores e bater sem chance para o goleiro. Um belo gol para fechar o jogo.

O Salgueiro tem compromisso marcado para sábado, contra o Confiança, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

Já o Corinthians não sabe quando voltará a campo. Em tese, o desafio seria no domingo, contra o Mirassol, mas com a paralisação determinada pelo Governo Estadual, o Timão terá de aguardar as negociações da Federação Paulista de Futebol (FPF) com outras federações para saber quando e onde jogará.

Fonte:Gazeta Esportiva

