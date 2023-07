Homem que matou mulher é executado a tiros em residência no Mato Grosso

(FOTO: João Vieira / Reprodução)Homem que matou mulher em Sinop (MT) é executado a tiros em residência na cidade de Guarantã do Norte, no MT.

O autor do homicídio de Rosa de Lourdes, de 43 anos, foi executado a tiros dentro de sua residência.

Um homem identificado como Fabiano Sebin de 40 anos, foi brutalmente assassinado dentro de sua própria residência, na noite desta quarta-feira (19), em Guarantã do Norte. A vítima é autor do homicídio da manicure Rosa de Lourdes Francisca da Silva, 43 anos, registrado no mês de maio de 2016, em Sinop.

Caso Rosa de Lourdes –O homem. foi condenado a 25 anos de prisão, mas estava em regime semiaberto. Conforme a denúncia do Ministério Público (MPMT), Fabian matou a manicure com várias facadas no pescoço, após uma discussão em um bar da cidade. O julgamento do caso aconteceu em 2018, e em sua defesa, ele disse que matou a mulher devido a uma discussão de trânsito, depois que os dois tinham saído do bar.

Fabian afirmou que bateu com a sua moto no carro da manicure que em seguida o perseguiu para tirar satisfação. Ele contou ainda que levou um tapa no rosto, ficou irado e esfaqueou a mulher. Após o crime, o homem furtou o carro da vítima, um Corolla e fugiu para o Pará, onde acabou preso.

Ao analisar o caso, o Tribunal do Júri entendeu que o crime foi cometido de maneira cruel, utilizando de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Inicialmente ele também foi acusado de estupro, mas os exames não detectaram o DNA de Fabian no corpo da vítima. No fim do julgamento, o homem foi condenado a 25 anos de prisão, mas em 2018 acabou indo para o regime semiaberto.

Homicídio –Segundo informações obtidas pela polícia, um indivíduo armado, que estava em uma motocicleta, entrou na casa da vítima e cometeu o crime.

O caso foi registrado por volta das 20h, quando a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros já prestando socorro, mas infelizmente, Fabiano já não apresentava sinais vitais.

Após o atendimento aos envolvidos, a área foi isolada para que a Polícia Civil e a Perícia Oficial (Politec) pudessem realizar suas investigações. Até o momento, as informações sobre as circunstâncias do crime e possíveis motivações ainda não foram divulgadas.

Segundo o relato da esposa da vítima, o homem estava sentado, jantando, quando o suspeito chegou de moto e invadiu a residência. Mantendo o capacete, o criminoso efetuou disparos contra Fabiano antes de empreender fuga.

As características do assassino ainda não foram divulgadas pelas autoridades policiais, e a investigação continua em andamento para identificar e capturar o responsável por esse ato de violência chocante.

