Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 8 anos, em Santarém

O idoso foi conduzido à 16° Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A vítima deve passar por exames e escuta especializada na Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca). (Com informações do O Impacto).

O suspeito identificado como Arlindo de 61 anos, negou as acusações e alegou que apenas deitou com a menina ao seu lado e não cometeu nenhum ato libidinoso.

(Foto:Reprodução) – Na noite de sábado (3), militares do 35° BPM foram acionados para verificarem uma denúncia de estupro a uma criança de 8 anos, no bairro Vigia em Santarém.

