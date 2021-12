Lateral-esquerdo Hélder renova vínculo com o Criciúma para temporada 2022

Foto: Celso da Luz/ Criciúma Oficial – A diretoria do Criciúma está focada no planejamento da equipe para a próxima temporada. Agora, o clube anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Hélder. Além disso, ele foi eleito o melhor de sua função na Série C do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o atleta assinou a extensão do vínculo com o Tigre.

Aos 33 anos, ele foi o jogador que mais vestiu a camisa do Criciúma nesta temporada. O lateral marcou presença em 40 partidas, sendo 21 jogos na campanha que resultou no retorno para segunda divisão nacional. Hélder também marcou pela equipe carvoeira na competição.

As boas exibições asseguraram o prêmio de melhor lateral-esquerdo em eleição promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com votos da imprensa esportiva, incluindo narradores e comentaristas do Brasileirão. Os capitães e os técnicos das 20 equipes da Série C também participaram da escolha dos melhores jogadores.

“O Criciúma me trouxe muitas alegrias e espero também contribuir positivamente com o clube em 2022. Fico feliz e motivado com a renovação”, declarou o jogador de 33 anos em entrevista ao site oficial do clube.

O lateral ainda afirmou que o torcedor do Tigre pode esperar muita entrega dentro de campo. “O torcedor pode ter certeza que vou me empenhar ainda mais para conquistarmos os objetivos da temporada”.

Com Hélder à disposição, o clube do sul de Santa Catarina tem duas competições garantidas na temporada 2022: a Série B do Campeonato Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro. A prioridade será a volta para a primeira divisão do Estadual. Por isso, o clube está agilizando o planejamento para 2022.

Afinal, a nova temporada pode ser determinante para que o Criciúma volte a encontrar a regularidade esportiva e brigar por grandes objetivos, sem se preocupar com risco de queda como ocorreu nos últimos anos. No entanto, o Tigre vai encarar uma das edições mais competitivas da Série B do Brasileirão.

