Santos leva susto em empate com o Deportivo Lara, mas avança na Libertadores

O Santos empatou com o Deportivo Lara (VEN) por 1 a 1 na noite desta terça-feira, em Caracas, e avançou na Pré-Libertadores. O gol do Peixe foi marcado por Soteldo e Anzola empatou. Na Vila Belmiro, o Alvinegro levou a melhor, com um 2 a 1 no placar.

O Santos foi melhor durante quase todo o tempo, mas levou um susto, novamente na bola aérea defensiva. Nos minutos finais, o Peixe conseguiu administrar o resultado para se classificar e até ficou perto do segundo gol.

O Alvinegro está na terceira etapa, quando enfrentará Universidad (CHI) ou San Lorenzo (ARG). As equipes jogarão nesta quarta, no Nuevo Gasómetro. Na ida, empate por 1 a 1 em Santiago.

Só de eliminar o Lara, o Santos já garante R$ 3 milhões na conta e fica a duas partidas de chegar à fase de grupos da maior competição de futebol do continente.

O Peixe voltará a campo para visitar a Ponte Preta no sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O Santos foi amplamente superior ao Deportivo Lara no primeiro tempo, mas não construiu a posse de bola em 70% em oportunidades claras de gol.

Sem sofrer na defesa e bem organizado em campo, o Peixe precisou da individualidade de Soteldo para abrir o placar. O camisa 10 acertou o ângulo em cobrança de falta perfeita aos 36 minutos.

Aos 41, o goleiro João Paulo saiu mal do gol e Rodríguez não aproveitou. No minuto 45, Soteldo cruzou e Marcos Leonardo furou.

O Santos continuou melhor na etapa final. Logo aos oito minutos, Soteldo tabelou com Felipe Jonatan e passou para Ângelo, que ficou perto de ampliar para os visitantes.

O Peixe seguiu no campo de ataque e parecia tranquilo, até que o fantasma do jogo aéreo voltou a aparecer. Aos 16 minutos, España desviou cruzamento e Anzola empatou.

O Lara se lançou ao ataque, abusou dos cruzamentos e não conseguiu virar. Foi o Santos quem esteve mais perto do gol nos minutos finais. O Peixe superou o susto e avançou na Libertadores.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...