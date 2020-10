Cuiabá vence Botafogo fora de casa e sai em vantagem no primeiro duelo da Copa do Brasil

O Cuiabá acaba de vencer, por 1 a 0, o Botafogo, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi disputado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O único gol foi marcado por Matheus Barbosa, aos 9 minutos do segundo tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (3), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Antes, o Auriverde volta as atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B. Na luta pelo acesso à Série A, o time mato-grossense tem pela frente, no próximo sábado (31), o CRB, em jogo que também será disputado em Cuiabá.

O jogo – Na primeira ação ofensiva do Botafogo, aos 7 minutos, João Carlos conseguiu defender chute de Rhuan. Aos 12, Kevin recebeu de Rhuan e chutou forte de fora da área. A bola passou à direita do gol auriverde. O Cuiabá conseguiu responder aos 14, em chute de longe de Matheus Barbosa que Cavalieri defendeu.

Aos 25, foi a vez de Elvis receber passe na entrada da área e bater com força. A bola saiu pela linha de fundo, mas levou perigo a Cavalieri. O Cuiabá seguiu pressionando. Willians Santana, aos 31, tocou para Maxwell que também tentou chute de fora da área. A bola passou perto da trave alvinegra.

O Botafogo por pouco não abriu o placar com o que seria um golaço de Caio Alexandre, aos 37. O volante aproveitou bola alçada na área e emendou uma bicicleta. Com desvio, a bola acabou saindo em escanteio.

Logo no retorno do intervalo, o Cuiabá conseguiu chegar ao gol em falha de Honda. O meia japonês errou o passe e deu um “presente” para Matheus Barbosa, que, de fora da área, emendou chute e mandou no canto direito de Cavalieri. Pouco depois, aos 11, o próprio Honda teve chance de se redimir, em chute da entrada da área que assustou o goleiro João Carlos.

Atrás no placar, o Alvinegro continuou a pressão. Aos 17, a bola foi alçada na área do Cuiabá e a zaga afastou. No rebote, Kevin tentou chute e João Carlos defendeu. Aos 27, foi a fez de Bruno Nazário chegar com perigo. O meia recebeu cruzamento de Kevin e cabeceou por cima do gol.

O Botafogo ainda teve outras três chances. Aos 35, Kevin cruzou para Pedro Raul, que cabeceou e viu João Carlos espalmar. O atacante ainda brigou pelo rebote e chutou com perigo. Menos de 1 minuto depois, Lecaros arriscou a batida de fora da área e a bola passou muito perto do travessão. Aos 45, Kelvin quase igualou o marcador, mas desperdiçou a chance.

