REFLEXÃO DE BOA VONTADE- Ir além da capacidade

(Foto:Divulgação)- Há décadas pondero sobre o fato de que existem pessoas que rebaixam as grandes ideias às contingências de suas capacidades de entendimento restrito. E aí reside a decadência de muitas aspirações elevadas, ou o retardamento doloroso de seu triunfo. A conhecida expressão “Natura non facit saltum” (a Natureza não dá salto), de Leibniz (1646-1716), continua válida. Pelo mesmo raciocínio, podemos concluir: humanitas non facit saltum (a humanidade não dá salto). O que não significa que não se avance, com firmeza, em direção ao Bem, apressando a passagem do tempo (Segunda Epístola de Pedro, 3:12), pois todas as vitórias estão decididamente ao nosso alcance pela força do nosso próprio e valoroso trabalho.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

