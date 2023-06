Fluminense encerra jejum de vitórias contra o Bragantino

O Fluminense voltou a vencer na temporada neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã. Os cariocas chegaram a 16 pontos e se aproximaram dos líderes do Campeonato Brasileiro, enquanto os paulistas seguem com 13, no meio da classificação.

A vitória encerra uma sequência de cinco jogos sem vitória do Fluminense. O Tricolor Carioca vinha de uma derrota por 2 a 0 contra o Flamengo, que culminou na sua eliminação da Copa do Brasil. Antes disso, havia sido batido por Corinthians e Botafogo, pelo Brasileirão, e pelo The Strongest, na Libertadores.

O Fluminense abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Ganso e Felipe Melo. Na etapa final, o Bragantino diminuiu com Thiago Borbas.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Goiás, em Goiânia, no domingo. O Bragantino atua no dia anterior, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O Bragantino começou melhor a partida. Os visitantes finalizaram em algumas oportunidades, mas parou nas defesas de Fábio. O Fluminense tinha dificuldade em passar pela marcação adversária e não incomodava Cleiton.

Os paulistas continuaram melhores em campo e quase marcaram aos 19 minutos, em chute de Ramires. Novamente, Fábio salvou os tricolores. Porém, na primeira vez que chegou com qualidade ao ataque, o Fluminense conseguiu abrir o placar, aos 26 minutos. Arias tocou para Ganso na área e o meia finalizou sem chance para Cleiton.

Os visitantes sentiram o revés. O Fluminense passou a dominar o jogo e chegou ao segundo gol aos 33 minutos. Lima aproveitou escanteio e chutou na trave, mas viu Felipe Melo pegar o rebote e mandar para a rede. Nos minutos finais, o Bragantino voltou a buscar o ataque, mas parou na zaga tricolor. O Fluminense aproveitou os espaços dados pelo adversário e desperdiçou boas chances de ampliar o marcador antes do intervalo.

No segundo tempo, o Bragantino voltou melhor e diminuiu o marcador aos oito minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Thiago Borbas, que chutou sem chance para Fábio. O Fluminense não sentiu o revés. Os donos da casa melhoraram na partida e começaram a chegar com perigo ao ataque. Na melhor chance, Lelê finalizou e Cleiton fez a defesa com o pé.

Nos minutos finais, o Bragantino esboçou uma pressão em busca do empate, mas o Fluminense conseguiu segurar o resultado para se recuperar no Campeonato Brasileiro.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/07:22:50

